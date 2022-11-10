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Бутусов сообщил, что сейчас происходит под Херсоном

Общество 07:40   10.11.2022
Оксана Горун
Бутусов сообщил, что сейчас происходит под Херсоном

Украинский военкор отмечает, что российские войска под Херсоном действительно начали планомерный отход с плацдарма, но этот процесс не будет быстрым.

«Российское командование сегодня (9 ноября — Ред.) вывело из Херсона ряд подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой, 106-й воздушно-десантной дивизий и 22-го армейского корпуса. Характер действий противника говорит о том, что он проводит планомерный отход с Херсонского плацдарма, опираясь на несколько рубежей обороны, чтобы отступать с рубежа на рубеж, сохраняя боевой порядок и управление», — считает Юрий Бутусов.

По его мнению, отход российских войск не будет быстрым, так как на правом берегу Днепра находится несколько тысяч единиц боевой техники и вооружения.

«Цель противника — сохранить боеспособность войск. Поэтому проведено усиленное минирование линии фронта, развернуты части прикрытия. Российское командование намерено сохранить максимальное количество боевой техники, и не допустить схлопывания плацдарма под ударами ВСУ, что приведет к большим потерям и потере боеспособности лучших российских соединений», — отметил военкор.

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Среди тех соединений, которые находятся на правом берегу и которые российское командование постарается сохранить во время отступления — полный состав ВДВ:  боевые группы всех четырех дивизий и всех четырех бригад ВДВ РФ. А также — соединения 22-го армейского корпуса и 49-й общевойсковой армии.

На данный момент, по данным Бутусова, уже есть информация об освобождении ВСУ 6 крупных населенных пунктов на Херсонщине.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 07:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военкор отмечает, что российские войска под Херсоном действительно начали планомерный отход с плацдарма, но этот процесс не будет быстрым".