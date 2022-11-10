Розстріляла чоловіка з автомата: на Харківщині затримали підозрювану
Фото ГУНП в Харківській області
Жінка, мабуть, випадково вистрілила в чоловіка – той хвалився автоматом перед знайомими і передав зброю дружині.
Трагедія розігралася у селі Височинівка Чугуївського району 8 листопада.
“Під час застілля 45-річний чоловік почав показувати присутнім автомат Калашнікова-74. Він здійснив відправку патрона в патронник і передав зброю своїй 51-річній дружині. Чоловік запропонував їй зробити постріл у його бік. Жінка потрапила у співмешканця. Від отриманого поранення він загинув”, – описали події поліцейські.
Читайте також: Розстріляла чоловіка з автомата: на Харківщині затримали підозрювану
У відділі комунікації ГУ Нацполіції на Харківщині повідомили, що жінку затримали. Їй уже повідомили про підозру, надалі суд визначить запобіжний захід.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Розстріляла чоловіка з автомата: на Харківщині затримали підозрювану»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 12:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка, мабуть, випадково вистрілила в чоловіка – той хвалився автоматом перед знайомими і передав зброю дружині".