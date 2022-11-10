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Розстріляла чоловіка з автомата: на Харківщині затримали підозрювану

Події 12:06   10.11.2022
Оксана Горун
Розстріляла чоловіка з автомата: на Харківщині затримали підозрювану Фото ГУНП в Харківській області

Жінка, мабуть, випадково вистрілила в чоловіка – той хвалився автоматом перед знайомими і передав зброю дружині.

Трагедія розігралася у селі Височинівка Чугуївського району 8 листопада.

“Під час застілля 45-річний чоловік почав показувати присутнім автомат Калашнікова-74. Він здійснив відправку патрона в патронник і передав зброю своїй 51-річній дружині. Чоловік запропонував їй зробити постріл у його бік. Жінка потрапила у співмешканця. Від отриманого поранення він загинув”, – описали події поліцейські.

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    • У відділі комунікації ГУ Нацполіції на Харківщині повідомили, що жінку затримали. Їй уже повідомили про підозру, надалі суд визначить запобіжний захід.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 12:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка, мабуть, випадково вистрілила в чоловіка – той хвалився автоматом перед знайомими і передав зброю дружині".