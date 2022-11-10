Расстреляла мужа из автомата: на Харьковщине задержали подозреваемую

Женщина, по всей видимости, случайно выстрелила в мужа — тот хвастал автоматом перед знакомыми и передал оружие жене.

Трагедия разыгралась в селе Высочиновка Чугуевского района 8 ноября.

«Во время застолья 45-летний мужчина начал показывать присутствующим автомат Калашникова-74. Он осуществил отправку патрона в патронник и передал оружие своей 51-летней жене. Мужчина предложил ей произвести выстрел в его сторону. Женщина попала в сожителя. От полученного ранения он погиб», — описали события полицейские.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что женщину задержали. Ей уже сообщили о подозрении, в дальнейшем суд определит меру пресечения.