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Расстреляла мужа из автомата: на Харьковщине задержали подозреваемую

Происшествия 12:06   10.11.2022
Оксана Горун
Расстреляла мужа из автомата: на Харьковщине задержали подозреваемую Фото: ГУ НП в Харьковской области

Женщина, по всей видимости, случайно выстрелила в мужа — тот хвастал автоматом перед знакомыми и передал оружие жене.

Трагедия разыгралась в селе Высочиновка Чугуевского района 8 ноября.

«Во время застолья 45-летний мужчина начал показывать присутствующим автомат Калашникова-74. Он осуществил отправку патрона в патронник и передал оружие своей 51-летней жене. Мужчина предложил ей произвести выстрел в его сторону. Женщина попала в сожителя. От полученного ранения он погиб», — описали события полицейские.

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    • В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что женщину задержали. Ей уже сообщили о подозрении, в дальнейшем суд определит меру пресечения.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 12:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина, по всей видимости, случайно выстрелила в мужа — тот хвастал автоматом перед знакомыми и передал оружие жене".