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Синєгубов: 218 підприємств Харківщини релокувалися до інших областей

Суспільство 17:10   11.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: 218 підприємств Харківщини релокувалися до інших областей

Незважаючи на те, що держава підтримує підприємців Харківщини, які релокуються в інші області, дехто навіть повернувся, розповів начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

“20 підприємств, які подавали заявку на релокацію, відмовилися від переїзду, а три – вже повернулося до Харківської області. Це наші підприємства легкої, харчової промисловості та торгівлі”, – додав начальник ХОВА.

Взагалі 218 підприємств Харківської області релокувалися до інших областей і 170 з них уже відновили роботу. Це переважно переробна промисловість, гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів тощо.

Це сталося завдяки державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%», яка розповсюджується під час війни і на великий бізнес, і державні підприємства. Також є можливість отримати пільгові кредити на релокацію та подолання наслідків воєнної агресії рф. Таким чином підприємці можуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн. Докладніше – за посиланням (https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=1f1ba226-b22d-410b-831a-50bfefed241a&title=UriadRozshirivProgramu5-7-9-NaPidprimstva-ZruinovaniPidChasViini).

Так, за час дії воєнного стану в межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на Харківщині уклали понад 2500 кредитних договорів на суму майже 10 млн грн. За цим показником регіон входить до п’ятірки лідерів по країні – разом із м. Київ, Львівською, Дніпропетровською та Одеською областями.

Від початку року підприємства регіону перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 44,4 млрд грн податків і зборів. В умовах активних бойових дій надходження до держбюджету залишилися на рівні минулого року.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 17:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незважаючи на те, що держава підтримує підприємців Харківщини, які релокуються в інші області, дехто навіть повернувся, розповів начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.".