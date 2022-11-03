Бізнес у Харкові: з початку війни майже 8 тисяч закрилися, 274 переїхали

Усупереч військовій агресії 4,5 тис. фізичних осіб-підприємців розпочали власний бізнес у Харкові.

Про це повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, станом на 1 жовтня у місті налічується 121,5 тис. фізичних осіб-підприємців.

За час повномасштабної війни протягом березня-вересня свою діяльність припинили 7,7 тис. ФОП. За цей же період 274 підприємці перемістили бізнес із Харкова та змінили свою юридичну адресу на іншу область чи територіальну громаду.

Протягом березня-вересня 4,5 тис. фізичних осіб-підприємців захотіли розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес, інформує Головне управління ДПС у Харківській області.