Бизнес в Харькове: с начала войны почти 8 тысяч закрылись, 274 переехали
Вопреки военной агрессии 4,5 тыс. физических лиц-предпринимателей начали собственный бизнес в Харькове.
Об этом сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.
По информации Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области, по состоянию на 1 октября в городе насчитывается 121,5 тыс. физических лиц-предпринимателей.
За время полномасштабной войны, в течение марта-сентября, свою деятельность прекратили 7,7 тыс. ФЛП. За этот же период 274 предпринимателей переместили бизнес из Харькова и изменили свой юридический адрес на другую область или территориальную громаду.
В течение марта-сентября 4,5 тыс. физических лиц-предпринимателей захотели начать собственное дело и официально зарегистрировали бизнес, информирует Главное управление ГНС в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 15:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопреки военной агрессии 4,5 тыс. физических лиц-предпринимателей начали собственный бизнес в Харькове.".