Бизнес в Харькове: с начала войны почти 8 тысяч закрылись, 274 переехали

Вопреки военной агрессии 4,5 тыс. физических лиц-предпринимателей начали собственный бизнес в Харькове.

Об этом сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

По информации Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области, по состоянию на 1 октября в городе насчитывается 121,5 тыс. физических лиц-предпринимателей.

За время полномасштабной войны, в течение марта-сентября, свою деятельность прекратили 7,7 тыс. ФЛП. За этот же период 274 предпринимателей переместили бизнес из Харькова и изменили свой юридический адрес на другую область или территориальную громаду.

В течение марта-сентября 4,5 тыс. физических лиц-предпринимателей захотели начать собственное дело и официально зарегистрировали бизнес, информирует Главное управление ГНС в Харьковской области.