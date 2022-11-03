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Бизнес в Харькове: с начала войны почти 8 тысяч закрылись, 274 переехали

Общество 15:05   03.11.2022
Оксана Якушко
Бизнес в Харькове: с начала войны почти 8 тысяч закрылись, 274 переехали

Вопреки военной агрессии 4,5 тыс. физических лиц-предпринимателей начали собственный бизнес в Харькове.

Об этом сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

По информации Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области, по состоянию на 1 октября в городе насчитывается 121,5 тыс. физических лиц-предпринимателей.

За время полномасштабной войны, в течение марта-сентября, свою деятельность прекратили 7,7 тыс. ФЛП. За этот же период 274 предпринимателей переместили бизнес из Харькова и изменили свой юридический адрес на другую область или территориальную громаду.

В течение марта-сентября 4,5 тыс. физических лиц-предпринимателей захотели начать собственное дело и официально зарегистрировали бизнес, информирует Главное управление ГНС в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 15:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопреки военной агрессии 4,5 тыс. физических лиц-предпринимателей начали собственный бизнес в Харькове.".