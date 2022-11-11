Синегубов: 218 предприятий Харьковщины релоцировались в другие области

Несмотря на то, что государство поддерживает предпринимателей Харьковщины, которые релокуются в другие области, некоторые даже вернулись, рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

“20 предприятий, которые подавали заявку на релокацию, отказались от переезда, а три уже вернулись в Харьковскую область. Это наши предприятия легкой, пищевой промышленности и торговли», – добавил начальник ХОВА.

Вообще 218 предприятий Харьковской области релоцировались в другие области и 170 из них уже возобновили работу. Это преимущественно перерабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Это произошло благодаря государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%», которая распространяется во время войны и на крупный бизнес и государственные предприятия. Также есть возможность получить льготные кредиты на релокацию и преодоление последствий военной злости России. Таким образом, предприниматели могут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% сроком до 5 лет на сумму до 60 млн грн. Подробнее — по ссылке.

Так, за время действия военного положения в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» в Харьковской области заключили более 2500 кредитных договоров на сумму почти 10 млн грн. По этому показателю регион входит в пятерку лидеров по стране — вместе с Киевом, Львовской, Днепропетровской и Одесской областями.

С начала года предприятия региона перечислили в бюджеты всех уровней более 44,4 млрд. грн. налогов и сборов. В условиях активных боевых действий поступления в госбюджет остались на уровне в прошлом году.