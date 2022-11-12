Пройтись фішкою домом “Слово”: харківський ЛітМузей випустив настільні ігри

Харківський ЛітМузей повідомив про креативний спосіб, яким знайомитимуть із літературою. Його презентують на виїзній виставці “Харків-Залізобетон” на Львівщині.

“Для того, щоб знайомитися з літературою було цікавіше і веселіше, Харківський ЛітМузей розробляє настільні ігри. Вже стало традицією час від часу влаштовувати в музеї ігрові дні. Тому й до Дрогобича разом із виставкою “Харків-Залізобетон” ми привезли свою ігротеку для дорослих та підлітків”, – повідомили на сторінці ЛітМузею в фейсбуці.

Харківські музейні креативники повідомили подробиці про п’ять розроблених ними ігор:

– “Будинок Слово”, де можна “пройти” квартирами письменників та познайомитися з жителями;

– “Супер! Герой!” – у грі потрібно рятувати світ і можна набути надзвичайних здібностей;

– “Літературний флірт”, де гравцям належить спілкуватися, освідчуватися в коханні, ревнувати та сваритися;

– “Історія”, що містить розповідь про події та персонажів 1920-х років;

– “Футуроконструктор”, присвячений письменникам-футуристам, гра пропонує учасникам експериментувати та вигадувати свою мову.

У рамках виставки, яка відбудеться у Дрогобичі, зберуть внески до благодійного фонду “Доброчинець”, який допомагає військовим та цивільним Харкова.