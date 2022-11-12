Пройтись фишкой по дому «Слово»: харьковский ЛитМузей выпустил настольные игры

Харьковский ЛитМузей сообщил о креативном способе, которым будут знакомить с литературой. Его презентуют на выездной выставке «Харьков-Железобетон» на Львовщине.

«Для того чтобы знакомиться с литературой было интереснее и веселее, Харьковский ЛитМузей разрабатывает настольные игры. Уже стало традицией время от времени устраивать в музее игровые дни. Поэтому и в Дрогобыч вместе с выставкой «Харьков-Железобетон» мы привезли свою игротеку для взрослых и подростков», — сообщили на странице ЛитМузея в facebook.

Харьковские музейные креативщики сообщили подробности о пяти разработанных ими играх:

— «Дом Слово», где можно «пройти» по квартирам писателей и познакомиться с жителями;

— «Супер! Герой!» — в игре нужно спасать мир и можно приобрести чрезвычайные способности;

— «Литературный флирт», где игрокам предстоит общаться, признаваться в любви, ревновать и ссориться;

— «История», содержащая рассказ о событиях и персонажах 1920-х годов;

— «Футуроконструктор», посвященный писателям-футуристам и предлагающий участникам экспериментировать и придумывать свой язык.

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В рамках выставки, которая пройдет в Дрогобыче, соберут взносы в благотворительный фонд «Доброчинец», помогающий военным и гражданским Харькова.