Пройтись фишкой по дому «Слово»: харьковский ЛитМузей выпустил настольные игры
Харьковский ЛитМузей сообщил о креативном способе, которым будут знакомить с литературой. Его презентуют на выездной выставке «Харьков-Железобетон» на Львовщине.
«Для того чтобы знакомиться с литературой было интереснее и веселее, Харьковский ЛитМузей разрабатывает настольные игры. Уже стало традицией время от времени устраивать в музее игровые дни. Поэтому и в Дрогобыч вместе с выставкой «Харьков-Железобетон» мы привезли свою игротеку для взрослых и подростков», — сообщили на странице ЛитМузея в facebook.
Харьковские музейные креативщики сообщили подробности о пяти разработанных ими играх:
— «Дом Слово», где можно «пройти» по квартирам писателей и познакомиться с жителями;
— «Супер! Герой!» — в игре нужно спасать мир и можно приобрести чрезвычайные способности;
— «Литературный флирт», где игрокам предстоит общаться, признаваться в любви, ревновать и ссориться;
— «История», содержащая рассказ о событиях и персонажах 1920-х годов;
— «Футуроконструктор», посвященный писателям-футуристам и предлагающий участникам экспериментировать и придумывать свой язык.
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В рамках выставки, которая пройдет в Дрогобыче, соберут взносы в благотворительный фонд «Доброчинец», помогающий военным и гражданским Харькова.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 22:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский ЛитМузей сообщил о креативном способе, которым будут знакомить с литературой. Его презентуют на выездной выставке «Харьков-Железобетон» на Львовщине".