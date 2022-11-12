За тиждень у Куп’янському районі ексгумували тіла сімох загиблих

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів про загиблих від російських обстрілів.

“Вчора було ексгумовано двох убитих, усього за останній тиждень 7 тіл – всі загинули під час окупації від обстрілів російських військовослужбовців”, – написав Болвінов у фейсбуці.

Він також поділився інформацією щодо обставин смерті цих людей, які вже встановили слідчі.

“Приміром, 16-річний підліток із Куп’янська у вересні пішов гуляти з друзями та потрапив під обстріл, загинув. Ще одна історія – 50-річний житель села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл – і чоловік загинув”, – зазначив поліцейський.

Загалом, за опублікованими Болвіновими даними, з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області поліцією виявлено 651 тіло громадян, з яких 258 жінок, 343 чоловіки, 20 дітей та 30 тіл, чию стать не вдалося встановити.