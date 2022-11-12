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За тиждень у Куп’янському районі ексгумували тіла сімох загиблих

Події 13:43   12.11.2022
Оксана Горун
За тиждень у Куп’янському районі ексгумували тіла сімох загиблих Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів про загиблих від російських обстрілів.

“Вчора було ексгумовано двох убитих, усього за останній тиждень 7 тіл – всі загинули під час окупації від обстрілів російських військовослужбовців”, – написав Болвінов у фейсбуці.

Він також поділився інформацією щодо обставин смерті цих людей, які вже встановили слідчі.

Поліцейські ексгумують тіла загиблих на Харківщині 2

“Приміром, 16-річний підліток із Куп’янська у вересні пішов гуляти з друзями та потрапив під обстріл, загинув. Ще одна історія – 50-річний житель села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл – і чоловік загинув”, – зазначив поліцейський.

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    • Загалом, за опублікованими Болвіновими даними, з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області поліцією виявлено 651 тіло громадян, з яких 258 жінок, 343 чоловіки, 20 дітей та 30 тіл, чию стать не вдалося встановити.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 13:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів про загиблих від російських обстрілів".