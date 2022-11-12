За неделю в Купянском районе эксгумировали тела семерых погибших

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о погибших от российских обстрелов.

«Вчера были эксгумированы два убитых, всего за последнюю неделю 7 тел — все погибли во время оккупации от обстрелов российских военнослужащих», — написал Болвинов в facebook.

Он также поделился информацией об обстоятельствах смерти этих людей, которые уже установили следователи.

«К примеру, 16-летний подросток из Купянска в сентябре пошел гулять с друзьями и попал под обстрел, погиб. Еще одна история – 50-летний житель села Кучеровка после обстрелов вышел забить окна своего дома, но начался еще один обстрел – и мужчина погиб», — отметил полицейский.

Всего, по опубликованным Болвиновым данным, с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области полиция выявлена 651 тело граждан, из которых 258 женщин, 343 мужчины, 20 детей и 30 тел, чей пол не удалось установить.