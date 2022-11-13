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14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 18:23   13.11.2022
Елена Нагорная
14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог гатив з артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка, а на Куп’янському – по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Берестове.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 18:23;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.".