14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог гатив з артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка, а на Куп’янському – по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Берестове.