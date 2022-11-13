14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог гатив з артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка, а на Куп’янському – по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 18:23;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.".