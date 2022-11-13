14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
В течение суток российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении враг бил из артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголевка, а на Купянском — по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".