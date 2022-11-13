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14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:23   13.11.2022
Елена Нагорная
14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг бил из артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголевка, а на Купянском — по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 18:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".