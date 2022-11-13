Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова – радник мера

Російська армія увечері 13 листопада обстріляла Індустріальний район Харкова.

Про це МГ “Об’єктив” повідомив радник міського голови В’ячеслав Хитрін. За його словами, пожеж немає.

Нагадаємо, що о 23:39 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. За хвилину до цього спостерігачі повідомили у соцмережах про запуск ракет із території Бєлгородської області. У Харкові та передмісті було чутно три вибухи.