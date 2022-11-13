Live
  • Понеділок 14.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова – радник мера

Події 23:36   13.11.2022
Олена Нагорна
Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова – радник мера

Російська армія увечері 13 листопада обстріляла Індустріальний район Харкова.

Про це МГ “Об’єктив” повідомив радник міського голови В’ячеслав Хитрін. За його словами, пожеж немає.

Нагадаємо, що о 23:39 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. За хвилину до цього спостерігачі повідомили у соцмережах про запуск ракет із території Бєлгородської області. У Харкові та передмісті було чутно три вибухи.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

23:53
Терехов повідомив про ракетний обстріл промислового об’єкта в Харкові
22:48
У Харкові прогриміли вибухи: попередньо, ракетний удар
21:11
Як вимикатимуть світло на Харківщині в понеділок. Інформація Укренерго
18:55
Перший сніг і морози прогнозують у Харкові наступного тижня
18:23
14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова – радник мера»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 23:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія увечері 13 листопада обстріляла Індустріальний район Харкова.".