Live
  • Неділя 13.11.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🔴

У Харкові прогриміли вибухи: попередньо, ракетний удар

Події 22:48   13.11.2022
Олена Нагорна
У Харкові прогриміли вибухи: попередньо, ракетний удар

Увечері 13 листопада у Харкові лунали вибухи. Попередньо, армія РФ запустила ракети.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 23:39. За хвилину до цього спостерігачі повідомили у соцмережах про запуск ракет із території Бєлгородської області. У Харкові та передмісті було чутно три вибухи.

“У Харкові чутно вибухи. Інформація уточнюється. Усі служби працюють. Перебувайте в укриттях!”, – написала радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова.

Читайте також: 14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:55
Перший сніг і морози прогнозують у Харкові наступного тижня
18:23
14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
17:09
Укренерго повідомляє про аварійні відключення світла на Харківщині
14:21
Про двох колаборантів з Ізюма повідомив головний слідчий Харківщини
13:15
Укрпошта повернулася у Вовчанськ і вже відновила 96% відділень на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові прогриміли вибухи: попередньо, ракетний удар»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 22:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 13 листопада у Харкові лунали вибухи. Попередньо, армія РФ запустила ракети.".