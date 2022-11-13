У Харкові прогриміли вибухи: попередньо, ракетний удар
Увечері 13 листопада у Харкові лунали вибухи. Попередньо, армія РФ запустила ракети.
Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 23:39. За хвилину до цього спостерігачі повідомили у соцмережах про запуск ракет із території Бєлгородської області. У Харкові та передмісті було чутно три вибухи.
“У Харкові чутно вибухи. Інформація уточнюється. Усі служби працюють. Перебувайте в укриттях!”, – написала радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 13 листопада у Харкові лунали вибухи. Попередньо, армія РФ запустила ракети.".