У Харкові прогриміли вибухи: попередньо, ракетний удар

Увечері 13 листопада у Харкові лунали вибухи. Попередньо, армія РФ запустила ракети.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 23:39. За хвилину до цього спостерігачі повідомили у соцмережах про запуск ракет із території Бєлгородської області. У Харкові та передмісті було чутно три вибухи.

“У Харкові чутно вибухи. Інформація уточнюється. Усі служби працюють. Перебувайте в укриттях!”, – написала радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова.