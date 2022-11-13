В Харькове прогремели взрывы: предварительно, ракетный удар
Фото: Вадим Беликов
Вечером 13 ноября в Харькове гремели взрывы. Предварительно, армия РФ запустила ракеты.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:39. За минуту до этого наблюдатели сообщили в соцсетях о запуске ракет с территории Белгородской области. В Харькове и пригороде было слышно три взрыва.
«В Харькове слышны взрывы. Информация уточняется. Все службы работают. Находитесь в укрытиях!», — написала советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 22:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 ноября в Харькове гремели взрывы. Предварительно, армия РФ запустила ракеты.".