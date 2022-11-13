В Харькове прогремели взрывы: предварительно, ракетный удар

Вечером 13 ноября в Харькове гремели взрывы. Предварительно, армия РФ запустила ракеты.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:39. За минуту до этого наблюдатели сообщили в соцсетях о запуске ракет с территории Белгородской области. В Харькове и пригороде было слышно три взрыва.

«В Харькове слышны взрывы. Информация уточняется. Все службы работают. Находитесь в укрытиях!», — написала советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.