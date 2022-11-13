Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова — советник мэра

Российская армия вечером 13 ноября обстреляла Индустриальный район Харькова.

Об этом МГ «Объектив» сообщил советник городского головы Вячеслав Хитрин. По его словам, возгораний нет.

Напомним, что в 23:39 в регионе была объявлена воздушная тревога. За минуту до этого наблюдатели сообщили в соцсетях о запуске ракет с территории Белгородской области. В Харькове и пригороде было слышно три взрыва.