Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова — советник мэра
Российская армия вечером 13 ноября обстреляла Индустриальный район Харькова.
Об этом МГ «Объектив» сообщил советник городского головы Вячеслав Хитрин. По его словам, возгораний нет.
Напомним, что в 23:39 в регионе была объявлена воздушная тревога. За минуту до этого наблюдатели сообщили в соцсетях о запуске ракет с территории Белгородской области. В Харькове и пригороде было слышно три взрыва.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 23:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия вечером 13 ноября обстреляла Индустриальный район Харькова.".