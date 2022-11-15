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Через обстріл на Харківщині спалахнув урожай пшениці та соняшника – ДСНС

Події 07:44   15.11.2022
Олексій Наумов
Через обстріл на Харківщині спалахнув урожай пшениці та соняшника – ДСНС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

У ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про одну пожежу, яка виникла за добу через ворожі обстріли регіону.

Горів сільгоспоб’єкт у Куп’янському районі – з уже зібраним урожаєм зернових та соняшника.

“О 20:14 оперативні підрозділи 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку ворога. Снаряд влучив у сільськогосподарський об’єкт на території Куп’янського району, де горіла пшениця та насіння соняшника на загальній площі 150 кв.м. Рятувальники о 21:00 локалізували вогонь та о 21:40 повністю ліквідували його”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники виїжджали на місце ще одного обстрілу – у Вовчанській громаді. Там, за інформацією ДСНС, суттєвих руйнувань зазнали приватні будинки, але пожежі не було.

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    • Загалом за добу рятувальники гасили 13 пожеж та двічі проводили аварійно-рятувальні роботи на Харківщині. Піротехніки ДСНС знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 07:44;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про одну пожежу, яка виникла за добу через ворожі обстріли регіону".