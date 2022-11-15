Из-за обстрелов на Харьковщине загорелся урожай пшеницы и подсолнуха — ГСЧС

В утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об одном пожаре, возникшем за сутки из-за вражеских обстрелов региона.

Горел сельхозобъект в Купянском районе — с уже собранным урожаем зерновых и подсолнечника.

«В 20:14 оперативные подразделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на тушение пожара, вызванного обстрелом со стороны врага. Снаряд попал в сельскохозяйственный объект на территории Купянского района, где горела пшеница и семена подсолнечника на общей площади 150 кв. м. Спасатели в 21:00 локализовали огонь и в 21:40 полностью ликвидировали его», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели выезжали на место еще одного обстрела — в Волчанской громаде. Там, по информации ГСЧС, существенные разрушения частных домов, но пожара не было.

В целом за сутки спасатели тушили 13 пожаров и дважды проводили аварийно-спасательные работы на Харьковщине. Пиротехники ГСЧС обезвредили 141 взрывоопасный предмет.