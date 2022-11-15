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Из-за обстрелов на Харьковщине загорелся урожай пшеницы и подсолнуха — ГСЧС

Происшествия 07:44   15.11.2022
Алексей Наумов
Из-за обстрелов на Харьковщине загорелся урожай пшеницы и подсолнуха — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об одном пожаре, возникшем за сутки из-за вражеских обстрелов региона.

Горел сельхозобъект в Купянском районе — с уже собранным урожаем зерновых и подсолнечника.

«В 20:14 оперативные подразделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на тушение пожара, вызванного обстрелом со стороны врага. Снаряд попал в сельскохозяйственный объект на территории Купянского района, где горела пшеница и семена подсолнечника на общей площади 150 кв. м. Спасатели в 21:00 локализовали огонь и в 21:40 полностью ликвидировали его», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели выезжали на место еще одного обстрела — в Волчанской громаде. Там, по информации ГСЧС, существенные разрушения частных домов, но пожара не было.

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    • В целом за сутки спасатели тушили 13 пожаров и дважды проводили аварийно-спасательные работы на Харьковщине. Пиротехники ГСЧС обезвредили 141 взрывоопасный предмет.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 07:44;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об одном пожаре, возникшем за сутки из-за вражеских обстрелов региона".