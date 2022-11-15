Врятоване з-під завалів на Харківщині кошеня поїде із ДСНС на Закарпаття

Кошеня Мася, якого витягли з-під руїн рятувальники ДСНС, придбало нового господаря та дім.

Позитивну історію розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС України в Закарпатській області.

“Це піротехнік Андрій та його кошеня Мася, якого він знайшов у завалах будівлі під час розмінування на Харківщині. Тепер Маса має сім’ю, і зовсім скоро поїде додому, на Закарпаття”, – підписали рятувальники опубліковане у фейсбуці відео.

Зазначимо, що випадок Масі рідкісний, але не унікальний. Нещодавно столичним жителем став колись мешканець деокупованої Харківщини кіт Ізюм. Рудий кіт прибився до київських ДСНСників з перших днів їхнього відрядження до Харківської області. Новий “співробітник” брав активну участь у розборі завалів та рятувальних роботах. У результаті один із рятувальників повернувся до Києва вже з котом.