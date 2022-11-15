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Врятоване з-під завалів на Харківщині кошеня поїде із ДСНС на Закарпаття

Суспільство 08:01   15.11.2022
Оксана Горун
Врятоване з-під завалів на Харківщині кошеня поїде із ДСНС на Закарпаття Фото: кадр з відео ГУ ДСНС України у Закарпатській області

Кошеня Мася, якого витягли з-під руїн рятувальники ДСНС, придбало нового господаря та дім.

Позитивну історію розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС України в Закарпатській області.

“Це піротехнік Андрій та його кошеня Мася, якого він знайшов у завалах будівлі під час розмінування на Харківщині. Тепер Маса має сім’ю, і зовсім скоро поїде додому, на Закарпаття”, – підписали рятувальники опубліковане у фейсбуці відео.

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    • Зазначимо, що випадок Масі рідкісний, але не унікальний. Нещодавно столичним жителем став колись мешканець деокупованої Харківщини кіт Ізюм. Рудий кіт прибився до київських ДСНСників з перших днів їхнього відрядження до Харківської області. Новий “співробітник” брав активну участь у розборі завалів та рятувальних роботах. У результаті один із рятувальників повернувся до Києва вже з котом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Врятоване з-під завалів на Харківщині кошеня поїде із ДСНС на Закарпаття»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кошеня Мася, якого витягли з-під руїн рятувальники ДСНС, придбало нового господаря та дім".