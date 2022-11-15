Спасенный из-под завалов на Харьковщине котенок поедет с ГСЧС на Закарпатье

Котенок Мася, которого вытащили из-под руин спасатели ГСЧС, приобрел нового хозяина и дом.

Позитивную историю рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

«Это пиротехник Андрей и его котенок Мася, которого он нашел в завалах здания во время разминирования на Харьковщине. Теперь у Маси есть семья, и совсем скоро он поедет домой, на Закарпатье», — подписали спасатели опубликованное в facebook видео.

Отметим, что случай Маси редкий, но не уникальный. Не так давно столичным жителем стал некогда обитатель деоккупированной Харьковщины кот Изюм. Рыжий кот прибился к киевским ГСЧСникам с первых же дней их командировки в Харьковскую область. Новый «сотрудник» активно участвовал в разборе завалов и спасательных работах. В итоге один из спасателей вернулся в Киев уже с котом.