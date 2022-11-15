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Спасенный из-под завалов на Харьковщине котенок поедет с ГСЧС на Закарпатье

Общество 08:01   15.11.2022
Оксана Горун
Спасенный из-под завалов на Харьковщине котенок поедет с ГСЧС на Закарпатье Фото: кадр из видео ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области

Котенок Мася, которого вытащили из-под руин спасатели ГСЧС, приобрел нового хозяина и дом.

Позитивную историю рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

«Это пиротехник Андрей и его котенок Мася, которого он нашел в завалах здания во время разминирования на Харьковщине. Теперь у Маси есть семья, и совсем скоро он поедет домой, на Закарпатье», — подписали спасатели опубликованное в facebook видео.

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    • Отметим, что случай Маси редкий, но не уникальный. Не так давно столичным жителем стал некогда обитатель деоккупированной Харьковщины кот Изюм. Рыжий кот прибился к киевским ГСЧСникам с первых же дней их командировки в Харьковскую область. Новый «сотрудник» активно участвовал в разборе завалов и спасательных работах. В итоге один из спасателей вернулся в Киев уже с котом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котенок Мася, которого вытащили из-под руин спасатели ГСЧС, приобрел нового хозяина и дом".