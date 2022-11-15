Спасенный из-под завалов на Харьковщине котенок поедет с ГСЧС на Закарпатье
Котенок Мася, которого вытащили из-под руин спасатели ГСЧС, приобрел нового хозяина и дом.
Позитивную историю рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.
«Это пиротехник Андрей и его котенок Мася, которого он нашел в завалах здания во время разминирования на Харьковщине. Теперь у Маси есть семья, и совсем скоро он поедет домой, на Закарпатье», — подписали спасатели опубликованное в facebook видео.
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Отметим, что случай Маси редкий, но не уникальный. Не так давно столичным жителем стал некогда обитатель деоккупированной Харьковщины кот Изюм. Рыжий кот прибился к киевским ГСЧСникам с первых же дней их командировки в Харьковскую область. Новый «сотрудник» активно участвовал в разборе завалов и спасательных работах. В итоге один из спасателей вернулся в Киев уже с котом.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котенок Мася, которого вытащили из-под руин спасатели ГСЧС, приобрел нового хозяина и дом".