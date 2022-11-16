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Комаров опублікував фото з ракетою РФ на кухні одного з будинків Харківщини

Суспільство 22:04   16.11.2022
Олена Нагорна
Комаров опублікував фото з ракетою РФ на кухні одного з будинків Харківщини

Популярний український телеведучий Дмитро Комаров опублікував у Instagram фото, яке, за його словами, зробив на кухні одного з житлових будинків Харківської області.

Він також зазначив, що на світлині – хвостова частина ракети від РСЗВ “Смерч”. Але коли і в якомусь населеному пункті зробив вказану фотографію – не уточнив.

“Зараз мова піде про інші ракети, якими нас тероризує росія. Учора вся Україна пережила черговий масований обстріл крилатими ракетами, в основному з моря. На жаль, ми звикли до цього і вже не дивуємося прильотам, а просто в тривозі дзвонимо і пишемо рідним, щоб дізнатися, чи все гаразд з ними. Росіяни, які ганебно втекли з Херсона і програють війну на всіх фронтах у реальному бою, від безсилля знову і знову повертаються до улюбленої “військової” тактики – обстрілу житлових будинків та енергетичної інфраструктури України. Це війна проти найбільш незахищених людей”, – написав телеведучий.

 

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Публікація від Дмитра Комарова (@komarovmir)

Нагадаємо, що вдень 15 листопада ворог запустив ракети з Бєлгородщини по Харківській області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 22:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Популярний український телеведучий Дмитро Комаров опублікував у Instagram фото, яке, за його словами, зробив на кухні одного з житлових будинків Харківської області.".