Комаров опубликовал фото с ракетой РФ на кухне одного из домов Харьковщины
Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал в Instagram фото, которое, по его словам, сделал на кухне одного из жилых домов в Харьковской области.
Он также отметил, что на снимке — хвостовая часть ракеты от РСЗО «Смерч». Но когда и в каком населенном пункте сделал указанную фотографию — не уточнил.
«Сейчас речь пойдет о других ракетах, которыми нас терроризирует россия. Вчера вся Украина пережила очередной массированный обстрел крылатыми ракетами, в основном с моря. К сожалению, мы привыкли к этому и уже не удивляемся прилетам, а просто в тревоге звоним и пишем родным, чтобы узнать, все ли в порядке с ними. Россияне, позорно сбежавшие из Херсона и проигрывающие войну на всех фронтах в реальном бою, от бессилия снова и снова возвращаются к любимой «военной» тактике — обстрелу жилых домов и энергетической инфраструктуры Украины. Это война против самых незащищенных людей», — написал телеведущий.
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Напомним, что днем 15 ноября враг запустил ракеты с Белгородщины по Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 22:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал в Instagram фото, которое, по его словам, сделал на кухне одного из жилых домов в Харьковской области.".