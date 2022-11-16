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Метро Харкова відновило роботу після зупинки

Суспільство 12:56   16.11.2022
Оксана Якушко
Метро Харкова відновило роботу після зупинки

Рух підземки Харкова поновили, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

Нагадаємо, 15 листопада по Харкову та Чугуївському району вдарили шість російських ракет С-300. Внаслідок пошкодження отримали об’єкти критичної інфраструктури. У всьому регіоні зникла електрика. У Харкові зупинилося метро та електротранспорт. Вже надвечір світло з’явилося у Харкові та деяких селищах області. Станом на ранок 16 листопада без електроенергії на Харківщині залишалося близько 90 тисяч абонентів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 12:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух підземки Харкова поновили, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.".