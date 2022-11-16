Live
  • Середа 16.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.06
    • 🟢

У Харкові зупинилося метро

Суспільство 11:53   16.11.2022
Оксана Горун
У Харкові зупинилося метро

Рух поїздів у метро Харкова, відновлений після ракетного обстрілу 15 листопада, знову зупинився.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” повідомили в телеграмі КП “Харківський метрополітен”.

Нагадаємо, 15 листопада по Харкову та Чугуївському району вдарили шість російських ракет С-300. У результаті пошкодження отримали об’єкти критичної інфраструктури. У всьому регіоні зникла електрика. У Харкові зупинилося метро та електротранспорт. Уже надвечір світло почало з’являтися в Харкові та окремих населених пунктах області. Станом на ранок 16 листопада без електроенергії на Харківщині залишалося близько 90 тисяч абонентів. При цьому в Офісі Президента попередили про можливі аварійні відключення протягом дня.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

17:29
Фото харків’ян, які ховалися від обстрілів у метро, розмістили у метро Берліна
20:28
Терехов прокоментував ранкову зупинку метро в Харкові
10:15
Рух метро в Харкові відновили
09:37
У Харкові зупинилося метро
11:12
Рух поїздів метро в Харкові відновили

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові зупинилося метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 11:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів у метро Харкова, відновлений після ракетного обстрілу 15 листопада, знову зупинився".