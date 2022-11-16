Рух поїздів у метро Харкова, відновлений після ракетного обстрілу 15 листопада, знову зупинився.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомили в телеграмі КП “Харківський метрополітен”.

Нагадаємо, 15 листопада по Харкову та Чугуївському району вдарили шість російських ракет С-300. У результаті пошкодження отримали об’єкти критичної інфраструктури. У всьому регіоні зникла електрика. У Харкові зупинилося метро та електротранспорт. Уже надвечір світло почало з’являтися в Харкові та окремих населених пунктах області. Станом на ранок 16 листопада без електроенергії на Харківщині залишалося близько 90 тисяч абонентів. При цьому в Офісі Президента попередили про можливі аварійні відключення протягом дня.