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В Харькове остановилось метро

Общество 11:53   16.11.2022
Оксана Горун
В Харькове остановилось метро

Движение поездов в метро Харькова, возобновленное после ракетного обстрела 15 ноября, вновь остановилось.

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщили в telegram КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, 15 ноября по Харькову и Чугуевскому району ударили шесть российских ракет С-300. В результате повреждения получили объекты критической инфраструктуре. Во всем регионе пропало электричество. В Харькове остановилось метро и электротранспорт. Уже к вечеру свет начал появляться в Харькове и отдельных населенных пунктах области. По состоянию на утро 16 ноября без электричества на Харьковщине оставалось около 90 тысяч абонентов. При этом в Офисе Президента предупредили о возможных аварийных отключениях в течение дня.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 11:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов в метро Харькова, возобновленное после ракетного обстрела 15 ноября, вновь остановилось".