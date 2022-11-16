Движение поездов в метро Харькова, возобновленное после ракетного обстрела 15 ноября, вновь остановилось.

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщили в telegram КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, 15 ноября по Харькову и Чугуевскому району ударили шесть российских ракет С-300. В результате повреждения получили объекты критической инфраструктуре. Во всем регионе пропало электричество. В Харькове остановилось метро и электротранспорт. Уже к вечеру свет начал появляться в Харькове и отдельных населенных пунктах области. По состоянию на утро 16 ноября без электричества на Харьковщине оставалось около 90 тысяч абонентов. При этом в Офисе Президента предупредили о возможных аварийных отключениях в течение дня.