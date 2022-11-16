Абонентов без света на Харьковщине стало меньше, возможны аварийные отключения

В Офисе Президента Украины сообщили последние данные о ситуации в энергетике страны. На Харьковщине обесточены 90 тыс. абонентов.

«Харьковская область — без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются», — сообщил в telegram замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Он также предупредил, что сегодня в Украине возможны аварийные отключения абонентов — для стабилизации работы системы.

По данным Тимошенко, ситуация в других регионах Украины на утро 16 ноября следующая:

Волынская область — без электричества находится около 45 тыс. потребителей.

Житомирская область — продолжаются работы.

Ивано-Франковская область — запитана.

г.Киев — запитан.

Киевская область — запитана.

Львовская область — электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%.

Одесская область – запитана.

Ровенская область — запитана.

Сумская область – продолжаются работы.

Тернопольская область — без электричества около 90 тыс. потребителей.

Хмельницкая область — без электричества около 105 тыс. потребителей.

Черкасская область — запитана.

Черновицкая область – запитана.

Черниговская область — запитана.