Абонентов без света на Харьковщине стало меньше, возможны аварийные отключения
В Офисе Президента Украины сообщили последние данные о ситуации в энергетике страны. На Харьковщине обесточены 90 тыс. абонентов.
«Харьковская область — без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются», — сообщил в telegram замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
Он также предупредил, что сегодня в Украине возможны аварийные отключения абонентов — для стабилизации работы системы.
По данным Тимошенко, ситуация в других регионах Украины на утро 16 ноября следующая:
Волынская область — без электричества находится около 45 тыс. потребителей.
Житомирская область — продолжаются работы.
Ивано-Франковская область — запитана.
г.Киев — запитан.
Киевская область — запитана.
Львовская область — электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%.
Одесская область – запитана.
Ровенская область — запитана.
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Сумская область – продолжаются работы.
Тернопольская область — без электричества около 90 тыс. потребителей.
Хмельницкая область — без электричества около 105 тыс. потребителей.
Черкасская область — запитана.
Черновицкая область – запитана.
Черниговская область — запитана.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Офисе Президента Украины сообщили последние данные о ситуации в энергетике страны. На Харьковщине обесточены 90 тыс. абонентов.".