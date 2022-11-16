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Абонентів без світла на Харківщині поменшало, можливі аварійні відключення

Суспільство 09:43   16.11.2022
Оксана Горун
Абонентів без світла на Харківщині поменшало, можливі аварійні відключення

В Офісі Президента України повідомили останні дані щодо ситуації в енергетиці країни. На Харківщині знеструмлено 90 тис. абонентів.

“Харківська область – без електрики знаходиться близько 90 тис. споживачів. Роботи продовжуються”, – повідомив у телеграмі заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Він також попередив, що сьогодні в Україні можливі аварійні відключення абонентів для стабілізації роботи системи.

За даними Тимошенка, ситуація в інших регіонах України станом на ранок 16 листопада наступна:

Волинська область – без електрики знаходиться близько 45 тис. споживачів.

Житомирська область – продовжуються роботи.

Івано-Франківська область – заживлена.

м.Київ – заживлений.

Київська область – заживлена.

Львівська область – електропостачання та водопостачання відновлено на 95%.

Одеська область – заживлена.

Рівненська область – заживлена.

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    • Сумська область – продовжуються роботи.

    Тернопільська область – без електрики близько 90 тис. споживачів.

    Хмельницька область – без електрики близько 105 тис. споживачів.

    Черкаська область – заживлена.

    Чернівецька область – заживлена.

    Чернігівська область – заживлена.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 09:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Офісі Президента України повідомили останні дані щодо ситуації в енергетиці країни. На Харківщині знеструмлено 90 тис. абонентів".