Абонентів без світла на Харківщині поменшало, можливі аварійні відключення
В Офісі Президента України повідомили останні дані щодо ситуації в енергетиці країни. На Харківщині знеструмлено 90 тис. абонентів.
“Харківська область – без електрики знаходиться близько 90 тис. споживачів. Роботи продовжуються”, – повідомив у телеграмі заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Він також попередив, що сьогодні в Україні можливі аварійні відключення абонентів для стабілізації роботи системи.
За даними Тимошенка, ситуація в інших регіонах України станом на ранок 16 листопада наступна:
Волинська область – без електрики знаходиться близько 45 тис. споживачів.
Житомирська область – продовжуються роботи.
Івано-Франківська область – заживлена.
м.Київ – заживлений.
Київська область – заживлена.
Львівська область – електропостачання та водопостачання відновлено на 95%.
Одеська область – заживлена.
Рівненська область – заживлена.
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Сумська область – продовжуються роботи.
Тернопільська область – без електрики близько 90 тис. споживачів.
Хмельницька область – без електрики близько 105 тис. споживачів.
Черкаська область – заживлена.
Чернівецька область – заживлена.
Чернігівська область – заживлена.
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Ви читали новину: «Абонентів без світла на Харківщині поменшало, можливі аварійні відключення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Офісі Президента України повідомили останні дані щодо ситуації в енергетиці країни. На Харківщині знеструмлено 90 тис. абонентів".