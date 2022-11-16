Метро Харькова возобновило работу после остановки
Движение подземки Харькова восстановили, сообщила прес-служба Харьковского метрополитена.
Напомним, 15 ноября по Харькову и Чугуевскому району ударили шесть российских ракет С-300. В результате повреждения получили объекты критической инфраструктуре. Во всем регионе пропало электричество. В Харькове остановилось метро и электротранспорт. Уже к вечеру свет появился в Харькове и некоторых поселках области. По состоянию на утро 16 ноября без электричества на Харьковщине оставалось около 90 тысяч абонентов.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 12:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение подземки Харькова восстановили, сообщила прес-служба Харьковского метрополитена.".