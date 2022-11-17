Харківська міськрада хоче нагородити діячів УПЦ ексмосковського патріархату

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк напередодні сесії, яка має відбутися 17 листопада, опублікував документ, який передбачає нагородження священиків УПЦ почесними грамотами.

“Харківська міська рада, під час війни не варто тренуватися сидіти на двох стільцях. По-перше, це – незручно! По-друге, це – х@єво!” – підписав опублікований у фейсбуці проєкт рішення Ігор Черняк.

У списку нагороджуваних – діячі різних релігійних громад Харківщини: Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні, Вірменської апостольної церкви, головний рабин Харкова. А також – керівництво Харківської єпархії Української православної церкви (так званої УПЦ московського патріархату).

Незважаючи на те, що офіційно ще у травні собор УПЦ МП ухвалив рішення про повну незалежність та самостійність від Російської православної церкви, діячі УПЦ неодноразово були помічені на симпатіях до “русского мира”. Так, нещодавно СБУ порушила кримінальне провадження після того, як в одному з храмів Києво-Печерської Лаври УПЦ віруючі співали про “пробудження матінки-Русі” . На Харківщині найбільш резонансний інцидент, що трапився з діячами УПЦ, – колабораціонізм, а потім і втеча на територію РФ разом із окупантами митрополита Ізюмського Єлисея.