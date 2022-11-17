Харьковский горсовет хочет наградить деятелей УПЦ экс-московского патриархата

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк на кануне сессии, которая должна состояться 17 ноября, опубликовал документ, предполагающий награждение священников УПЦ почетными грамотами.

«Харьковский городской совет, во время войны не стоит тренироваться сидеть на двух стульях. Во-первых, это – неудобно! Во-вторых, это – х@ево!» — подписал опубликованный в facebook проект решения Игорь Черняк.

В списке награждаемых — деятели различных религиозных общин Харьковщины: Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, Римско-католической церкви в Украине, Армянской апостольной церкви, главный раввин Харькова. А также — руководство Харьковской епархии Украинской православной церкви (так называемой УПЦ московского патриархата).

Несмотря на то, что официально еще в мае собор УПЦ МП принял решение о полной независимости и самостоятельности от Российской православной церкви, деятели УПЦ неоднократно попадались на симпатиях к «русскому миру». Так, недавно СБУ возбудила производство после того, как в одном из храмов Киево-Печерской Лавры УПЦ, верующие пели о «пробуждении матушки-Руси». В Харьковской области наиболее резонансный инцидент, случившийся с деятелями УПЦ — коллаборационизм, а затем и бегство на территорию РФ вместе с оккупантами митрополита Изюмского Елисея.