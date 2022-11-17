З деокупованої Харківщини евакуюють пенсіонерів та інвалідів

З деокупованих територій Харківської області евакуюють маломобільні верстви населення, повідомили у Харківській ОВА.

Цього тижня Харківська ОВА допомогла виїхати 14 маломобільним громадянам до лікарні на Полтавщині.

«Це були громадяни з деокупованих територій Куп’янського району. Там йшли активні бойові дії, тому виникла потреба евакуювати людей. Адже це одинокі громадяни, які втратили рідних і потребують постійного догляду. Вони зможуть перезимувати в інших областях, а як тільки буде змога, повернемо їх назад», – розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Якщо буде потреба, евакуацію маломобільних громадян продовжать. Загалом протягом осені з зони бойових дій та деокупованих територій вивезли більше тисячі маломобільних громадян – це люди похилого віку, діти та дорослі, що перебували в психоневрологічних інтернатах, геріатричних пансіонатах. Евакуація є тимчасовою, як тільки ситуація дозволить, громадяни повернуться до Харківської області.