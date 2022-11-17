С деоккупированной Харьковщины эвакуируют пенсионеров и инвалидов

С деоккупированных территорий Харьковской области эвакуируют маломобильные слои населения, сообщили в Харьковской ОВА.

На этой неделе Харьковская ОВА помогла выехать 14 маломобильным гражданам в больницу в Полтавской области.

«Это были граждане с деоккупированных территорий Купянского района. Там шли активные боевые действия, поэтому необходимо было эвакуировать людей. Ведь это одинокие граждане, потерявшие родных и нуждающиеся в постоянном уходе. Они смогут перезимовать в других областях, а как только будет возможность, вернем их обратно», – рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

В случае необходимости эвакуацию маломобильных граждан продолжат. В целом осенью из зоны боевых действий и деоккупированных территорий вывезли более тысячи маломобильных граждан – это пожилые люди, дети и взрослые, находившиеся в психоневрологических интернатах, гериатрических пансионатах.

Эвакуация временная, как только ситуация позволит, граждане вернутся в Харьковскую область.

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