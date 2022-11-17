Снаряд зруйнував дах та стіни: у Харкові відновлюють будинок (фото)
Фото: Харківська міськрада
Ще один будинок, який потрапив під російський обстріл, відбудовують у Харкові , повідомила пресслужба Харківської міськради.
“У Немишлянському районі через влучання снаряда було зруйновано покрівлю, перекриття та стіни у квартирах мешканців в одному з житлових будинків по вул. Ощепкова”, – зазначили в мерії.
Наразі робітники вже завершили розбирати завали та заливати плити покрівлі будинку. Наразі заливають плиту перекриття між третім та четвертим поверхами.
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Нагадаємо, 16 листопада у ДСНС показали, як розбирають завали 9-поверхівки в Індустріальному районі Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 12:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще один будинок, який потрапив під російський обстріл, відбудовують у Харкові, повідомила пресслужба Харківської міськради".