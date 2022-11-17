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Снаряд зруйнував дах та стіни: у Харкові відновлюють будинок (фото)

Суспільство 12:02   17.11.2022
Оксана Горун
Снаряд зруйнував дах та стіни: у Харкові відновлюють будинок (фото) Фото: Харківська міськрада

Ще один будинок, який потрапив під російський обстріл, відбудовують у Харкові , повідомила пресслужба Харківської міськради.

“У Немишлянському районі через влучання снаряда було зруйновано покрівлю, перекриття та стіни у квартирах мешканців в одному з житлових будинків по вул. Ощепкова”, – зазначили в мерії.

Ремонт зруйнованого обстрілом будинку в Харкові в Немишлянському районі

Наразі робітники вже завершили розбирати завали та заливати плити покрівлі будинку. Наразі заливають плиту перекриття між третім та четвертим поверхами.

Ремонт зруйнованого обстрілом будинку в Харкові в Немишлянському районі 2

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 12:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще один будинок, який потрапив під російський обстріл, відбудовують у Харкові, повідомила пресслужба Харківської міськради".