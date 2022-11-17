Снаряд зруйнував дах та стіни: у Харкові відновлюють будинок (фото)

Ще один будинок, який потрапив під російський обстріл, відбудовують у Харкові , повідомила пресслужба Харківської міськради.

“У Немишлянському районі через влучання снаряда було зруйновано покрівлю, перекриття та стіни у квартирах мешканців в одному з житлових будинків по вул. Ощепкова”, – зазначили в мерії.

Наразі робітники вже завершили розбирати завали та заливати плити покрівлі будинку. Наразі заливають плиту перекриття між третім та четвертим поверхами.

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Нагадаємо, 16 листопада у ДСНС показали, як розбирають завали 9-поверхівки в Індустріальному районі Харкова.