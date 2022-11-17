Снаряд разрушил крышу и стены: в Харькове восстанавливают дом (фото)

Еще один дом, попавший под российский обстрел, отстраивают в Харькове, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В Немышлянском районе из-за попадания снаряда была разрушена кровля, перекрытие и стены в квартирах жильцов в одном из жилых домов по ул. Ощепкова», — отметили в мэрии.

На данный момент, рабочие уже завершили разбирать завалы и заливать плиты кровли дома. Сейчас заливают плиту перекрытия между третьим и четвертым этажами.

Напомним, 16 ноября в ГСЧС показали, как разбирают завалы 9-этажки в Индустриальном районе Харькова.