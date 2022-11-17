Live
  • Четверг 17.11.2022
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.09
    • 🔴

Снаряд разрушил крышу и стены: в Харькове восстанавливают дом (фото)

Общество 12:02   17.11.2022
Оксана Горун
Снаряд разрушил крышу и стены: в Харькове восстанавливают дом (фото) Фото: Харьковский горсовет

Еще один дом, попавший под российский обстрел, отстраивают в Харькове, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В  Немышлянском районе из-за попадания снаряда была разрушена кровля, перекрытие и стены в квартирах жильцов в одном из жилых домов по ул. Ощепкова», — отметили в мэрии.

Ремонт разрушенного обстрелами дома в Харькове в Немышлянском районе
Фото: Харьковский горсовет

На данный момент, рабочие уже завершили разбирать завалы и заливать плиты кровли дома. Сейчас заливают плиту перекрытия между третьим и четвертым этажами.

 

Ремонт разрушенного обстрелами дома в Харькове в Немышлянском районе 2
Фото: Харьковский горсовет

  • Читайте также: В Изюме вставляют окна в больнице и разместили «скорую» в модульном здании

    • Напомним, 16 ноября в ГСЧС показали, как разбирают завалы 9-этажки в Индустриальном районе Харькова.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    20:09
    Бойцы ГСЧС разбирают завалы девятиэтажки в Индустриальном районе (фото, видео)
    10:20
    В прокуратуре показали последствия вчерашних обстрелов Харьковщины (фото)
    10:55
    В Харькове запустили три новых автобусных маршрута
    16:28
    На Харьковщине в Рогани и Чугуеве активно отстраивают разрушенное жилье – ХОВА
    10:30
    Имел гранаты и РПГ. Под Харьковом мужчина обустроил склад в доме сестры

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Снаряд разрушил крышу и стены: в Харькове восстанавливают дом (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 12:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще один дом, попавший под российский обстрел, отстраивают в Харькове, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".