Снаряд разрушил крышу и стены: в Харькове восстанавливают дом (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Еще один дом, попавший под российский обстрел, отстраивают в Харькове, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«В Немышлянском районе из-за попадания снаряда была разрушена кровля, перекрытие и стены в квартирах жильцов в одном из жилых домов по ул. Ощепкова», — отметили в мэрии.
На данный момент, рабочие уже завершили разбирать завалы и заливать плиты кровли дома. Сейчас заливают плиту перекрытия между третьим и четвертым этажами.
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Напомним, 16 ноября в ГСЧС показали, как разбирают завалы 9-этажки в Индустриальном районе Харькова.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 12:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще один дом, попавший под российский обстрел, отстраивают в Харькове, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".