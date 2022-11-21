Нагородження діячів УПЦ ексмосковського патріархату: як голосувала міськрада

Депутати Харківської міськради під час позачергової сесії пропонували голосувати за кожного нагороджуваного діяча церкви окремо або хоча б виключити зі списку митрополита Онуфрія, який керує Харківською єпархією УПЦ.

Подробиці голосування за рішення нагородити грамотами міськради релігійних діячів Харківщини стали відомі із відеозапису сесії, наданого пресслужбою мерії. Проти ідеї нагородити серед інших діячів УПЦ ексмосковського патріархату виступили депутати “Європейської солідарності”. Депутати міськради не підтримали пропозицію виключити зі списку нагороджуваних керуючого Харківською єпархією УПЦ, митрополита Харківського та Богодухівського Онуфрія, секретаря єпархії Михайла Кіта та настоятеля Свято-Олександро-Невського храму УПЦ Петра Козачкова. Тому представник “ЄС” Олег Абрамічев заявив, що депутати фракції не братимуть участі у голосуванні.

Голосувати за кожного з кандидатів на нагородження окремо пропонував “вічний опозиціонер” у міськраді – депутат від “Блоку Світличної” Дмитро Булах. Він заявив, що подібне рішення – це “спроба всидіти на двох стільцях”, а також, що “в цьому списку – сало, мед, г@вно та цвяхи”. Колега Булаха по партії та опозиційності Ігор Черняк запропонував виключити з переліку нагороджуваних одну людину – митрополита Онуфрія. Його пропозицію винесли на голосування. “Проти” виключення керівника Харківської єпархії УПЦ зі списку проголосували 54 депутати.

Після цього мер Харкова Ігор Терехов поставив питання щодо нагородження церковних діячів на голосування в цілому. І таке рішення підтримали 66 депутатів.

Нагадаємо, представників церков відзначили грамотами “за багаторічну церковну діяльність, вагомий внесок у духовне відродження нації, утвердження миру в суспільстві, надання гуманітарної допомоги мешканцям міста Харкова під час воєнного стану”. Серед нагороджених – діячі різних релігійних громад Харківщини: Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні, Вірменської апостольної церкви, головний рабин Харкова. А також – керівництво Харківської єпархії Української православної церкви (у минулому – УПЦ московського патріархату).