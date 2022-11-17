Міськрада нагородила Онуфрія та інших діячів УПЦ ексмосковського патріархату

Харківська міськрада сьогодні на сесії схвалила нагородження почесними грамотами представників різних церков, серед яких члени Української православної церкви (так званої УПЦ Московського патріархату).

Це керуючий Харківською єпархією УПЦ, митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій, секретар єпархії Михайло Кіт, настоятель Свято-Олександро-Невського храму УПЦ Петро Козачков. Список нагороджених опублікували на сайті мерії .



Діячі відзначені грамотами “за багаторічну церковну діяльність, вагомий внесок у духовне відродження нації, утвердження миру у суспільстві, надання гуманітарної допомоги мешканцям міста Харкова під час воєнного стану”.

Раніше щодо такої ініціативи вже висловився депутат міськради Ігор Черняк.

Попри те, що офіційно ще у травні собор УПЦ МП ухвалив рішення про повну незалежність та самостійність від Російської православної церкви, діячі УПЦ неодноразово були помічені на симпатіях до “русского мира”. Так, нещодавно СБУ порушила кримінальне провадження після того, як в одному з храмів Києво-Печерської лаври УПЦ віряни співали про “пробуждение матушки-Руси” . На Харківщині найбільш резонансний інцидент, що стався з діячами УПЦ, – колабораціонізм, а потім і втеча на територію РФ разом із окупантами митрополита Ізюмського та Куп’янського Єлисея.