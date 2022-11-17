Горсовет наградил Онуфрия и других деятелей УПЦ экс-Московского патриархата

Харьковский горсовет сегодня на сессии одобрил награждение почетными грамотами представителей различных церквей, среди которых — члены Украинской православной церкви (так называемой УПЦ Московского патриархата).

Это управляющий Харьковской епархией УПЦ, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, секретарь епархии Михаил Кит, настоятель Свято-Александро-Невского храма УПЦ Петр Козачков. Список награжденных опубликовали на сайте мэрии.



Деятели отмечены грамотами «за многолетнюю церковную деятельность, весомый вклад в духовное возрождение нации, утверждение мира в обществе, оказание гуманитарной помощи жителям города Харькова во время военного положения.

Ранее относительно такой инициативы уже высказался депутат горсовета Игорь Черняк.

Несмотря на то, что официально еще в мае собор УПЦ МП принял решение о полной независимости и самостоятельности от Российской православной церкви, деятели УПЦ неоднократно попадались на симпатиях к «русскому миру». Так, недавно СБУ возбудила производство после того, как в одном из храмов Киево-Печерской лавры УПЦ верующие пели о «пробуждении матушки-Руси». В Харьковской области наиболее резонансный инцидент, случившийся с деятелями УПЦ, — коллаборационизм, а затем и бегство на территорию РФ вместе с оккупантами митрополита Изюмского и Купянского Елисея.