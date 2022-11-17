Горсовет наградил Онуфрия и других деятелей УПЦ экс-Московского патриархата
Харьковский горсовет сегодня на сессии одобрил награждение почетными грамотами представителей различных церквей, среди которых — члены Украинской православной церкви (так называемой УПЦ Московского патриархата).
Это управляющий Харьковской епархией УПЦ, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, секретарь епархии Михаил Кит, настоятель Свято-Александро-Невского храма УПЦ Петр Козачков. Список награжденных опубликовали на сайте мэрии.
Деятели отмечены грамотами «за многолетнюю церковную деятельность, весомый вклад в духовное возрождение нации, утверждение мира в обществе, оказание гуманитарной помощи жителям города Харькова во время военного положения.
Ранее относительно такой инициативы уже высказался депутат горсовета Игорь Черняк.
Несмотря на то, что официально еще в мае собор УПЦ МП принял решение о полной независимости и самостоятельности от Российской православной церкви, деятели УПЦ неоднократно попадались на симпатиях к «русскому миру». Так, недавно СБУ возбудила производство после того, как в одном из храмов Киево-Печерской лавры УПЦ верующие пели о «пробуждении матушки-Руси». В Харьковской области наиболее резонансный инцидент, случившийся с деятелями УПЦ, — коллаборационизм, а затем и бегство на территорию РФ вместе с оккупантами митрополита Изюмского и Купянского Елисея.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет сегодня на сессии одобрил награждение почетными грамотами представителей различных церквей, среди которых — члены Украинской православной церкви (так называемой УПЦ Московского патриархата).".