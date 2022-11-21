Награждение деятелей УПЦ экс-московского патриархата: как голосовал горсовет

Депутаты Харьковского горсовета во время внеочреденой сессии предлагали голосовать за каждого награждаемого деятеля церкви отдельно или хотя бы исключить из списка управляющего Харьковской епархией УПЦ митрополита Онуфрия.

Подробности голосования за решение наградить грамотами горсовета религиозных деятелей Харьковщины стали известны из видеозаписи сессии, предоставленной пресс-службой мэрии. Против идеи наградить, среди других, деятелей УПЦ экс-московского патриархата выступили депутаты «Европейской солидарности». Депутаты горсовета не поддержали предложение исключить из списка награждаемых управляющего Харьковской епархией УПЦ, митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, секретарь епархии Михаила Кита и настоятеля Свято-Александро-Невского храма УПЦ Петра Козачкова. Поэтому представитель «ЕС» Олег Абрамичев заявил, что депутаты фракции не будут принимать участие в голосовании.

Голосовать за каждого из кандидатов на награждение отдельно предлагал «вечный оппозиционер» в горсовете — депутат от «Блока Светличной» Дмитрий Булах. Он заявил, что подобное решение — это «попытка усидеть на двух стульях», а также, что «в этом списке — сало, мед, г@вно и гвозди». Коллега Булаха по партии и оппозиционности Игорь Черняк предложил исключить из перечня награждаемых одного человека — митрополита Онуфрия. Его предложение вынесли на голосование. «Против» исключения управляющего Харьковской епархией УПЦ из списка проголосовали 54 депутата.

После этого мэр Харькова Игорь Терехов поставил вопрос о награждении церковных деятелей на голосование в целом. И такое решение поддержали 66 депутатов.

Напомним, представителей церквей отметили грамотами «за многолетнюю церковную деятельность, весомый вклад в духовное возрождение нации, утверждение мира в обществе, оказание гуманитарной помощи жителям города Харькова во время военного положения». Среди награжденных — деятели различных религиозных общин Харьковщины: Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, Римско-католической церкви в Украине, Армянской апостольной церкви, главный раввин Харькова. А также — руководство Харьковской епархии Украинской православной церкви (в прошлом — УПЦ московского патриархата).