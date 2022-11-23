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Гріє і не димить: харківський волонтер робить обігрівачі з вогнегасників

Суспільство 11:17   23.11.2022
Оксана Горун
Гріє і не димить: харківський волонтер робить обігрівачі з вогнегасників

Волонтер Сергій Коваленко створює газові обігрівачі для фронту з “підручних матеріалів” та закликає всіх долучитися до корисного заняття.

З початку літа Сергій Коваленко вже передав військовим близько 100 великих балонів та пальників, а також понад 500 пальників із балонами з вогнегасників.

“От наш балон, уже посаджений на клей, на герметик, вентиль, наш пальник для бліндажу, для окопа. Він 3-кіловатний, на ньому можна готувати їжу, на ньому можна грітися, – пояснює Коваленко у відео, опублікованому пресслужбою Східного ОТО Нацгвардії України. – Підключаємо наш балон до пальника – він готовий до застосування. У будь-якому окопі поставили біля себе – зігрілися. Немає диму, немає видимості, немає небезпеки. Запит шалений – хлопців дуже багато, у всіх напрямках, не в кожному навіть будинку можна розтопити піч, тому що якщо селище порожнє, а з труби йде дим – то, відповідно, відразу “приліт”.

За словами Коваленка, такого балона, зробленого з вогнегасника, бійцям на передовій вистачає майже тиждень обігріву. А заправити газом можна на заправці.

“Усі ми бачимо, яка зараз погода: сиро, холодно, сніг. Завдяки цьому обігрівачу ми сушимо речі, готуємо їжу, гріємось після наряду”, – пояснює гвардієць із позивним “Професор”.

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    • Харківський волонтер закликає всіх небайдужих долучатись до створення обігрівачів для фронту.

    “Потрібно, щоб у кожному місті 2-3 особи робили такі речі. Відеоінструкцію я покажу, складного нічого немає, робиться навіть у польових умовах”, – запевняє Коваленко.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 11:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтер Сергій Коваленко створює газові обігрівачі для фронту з “підручних матеріалів” та закликає всіх долучитися до корисного заняття".