Греет и не дымит: харьковский волонтер делает обогреватели из огнетушителей

Волонтер Сергей Коваленко создает газовые обогреватели для фронта из «подручных материалов» и призывает всех приобщиться к полезному занятию.

С начала лета Сергей Коваленко уже передал военным около 100 больших баллонов и горелок, а также более 500 горелок с баллонами из огнетушителей.

«Вот наш баллон, уже посаженный на клей, на герметик, вентиль, наша горелочка для блиндажа, для окопа. Она 3-киловатная, на ней можно готовить еду, на ней можно греться, — поясняет Коваленко в видео, опубликованном пресс-службой Восточного ОТО Нацгвардии Украины. — Подключаем наш баллон к горелке – она готова к применению. В любом окопе поставили, возле себя – согрелись. Нет дыма, нет видимости, нет опасности. Запрос сумасшедший – ребят очень много, во всех направлениях, не в каждом даже доме можно растопить печь, потому что если поселок пустой, а из трубы идет дым – то, соответственно, сразу «прилет».

По словам Коваленко, такого баллона, сделанного из огнетушителя, бойцам на передовой хватает почти на неделю обогрева. А заправить его газом можно на заправке.

«Все мы видим, какая сейчас погода: сыро, холодно, снег. Благодаря этой горелке мы сушим вещи, готовим еду, греемся после наряда», — поясняет гвардеец с позывным «Профессор».

Харьковский волонтер призывает всех небезразличных приобщаться к созданию обогревателей для фронта.

«Нужно, чтобы в каждом городе 2-3 человека делали такие вещи. Видеоинструкцию я покажу, сложного ничего нет, делается даже в полевых условиях», — заверяет Коваленко.