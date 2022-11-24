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Пасажирів поїзда Харків – Ужгород висадять у Львові

Суспільство 12:44   24.11.2022
Оксана Горун
Пасажирів поїзда Харків – Ужгород висадять у Львові

Найближчу добу поїзд Харків – Ужгород курсуватиме за скороченим маршрутом, повідомила пресслужба “Укразалізниці”.

Поїзд №17/18 замість маршруту Харків – Ужгород – Харків поїде за маршрутом Харків – Львів – Харків.

“Пасажири, які придбали квитки на поїзд №17/18 Ужгород – Харків з відправкою з Ужгорода, можуть сісти на потяг №81/82 Ужгород – Київ з тими ж квитками. На станції Львів пасажирів пересадять у поїзди №4/3 Львів – Запоріжжя чи 18/17 Львів – Харків”, – повідомили залізничники.

В “УЗ” запевнили, що в разі відмови від поїздки пасажирам повернуть 100% вартості квитків.

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    • “Для цього потрібно поставити позначку у квитку в чергового вокзалу в день відправлення та написати заяву на повернення до будь-якої каси в Україні”, – пояснили залізничники.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 12:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчу добу поїзд Харків – Ужгород курсуватиме за скороченим маршрутом, повідомила пресслужба “Укразалізниці”".