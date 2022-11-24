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Пассажиров поезда Харьков — Ужгород высадят во Львове

Общество 12:44   24.11.2022
Оксана Горун
Пассажиров поезда Харьков — Ужгород высадят во Львове

Ближайшие сутки поезд Харьков — Ужгород будет курсировать по сокращенному маршруту, сообщила пресс-служба «Укразалізниці».

Поезд №17/18 вместо маршрута Харьков — Ужгород — Харьков поедет по маршруту Харьков — Львов — Харьков.

«Пассажиры, которые приобрели билеты на поезд №17/18 Ужгород – Харьков с отправкой из Ужгорода, могут сесть на поезд №81/82 Ужгород – Киев с теми же билетами. На станции Львов пассажиров пересадят в поезд №4/3 Львов – Запорожье и 18/17 Львов – Харьков», — сообщили железнодорожники.

В «УЗ» заверили,что в случае отказа от поездки пассажирам вернут 100% стоимости билетов.

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    • «Для этого нужно поставить отметку в билете у дежурного по вокзалу в день отправления и написать заявление на возвращение в любой кассе в Украине», — пояснили железнодорожники.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 12:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ближайшие сутки поезд Харьков — Ужгород будет курсировать по сокращенному маршруту, сообщила пресс-служба «Укразалізниці»".