Пассажиров поезда Харьков — Ужгород высадят во Львове
Ближайшие сутки поезд Харьков — Ужгород будет курсировать по сокращенному маршруту, сообщила пресс-служба «Укразалізниці».
Поезд №17/18 вместо маршрута Харьков — Ужгород — Харьков поедет по маршруту Харьков — Львов — Харьков.
«Пассажиры, которые приобрели билеты на поезд №17/18 Ужгород – Харьков с отправкой из Ужгорода, могут сесть на поезд №81/82 Ужгород – Киев с теми же билетами. На станции Львов пассажиров пересадят в поезд №4/3 Львов – Запорожье и 18/17 Львов – Харьков», — сообщили железнодорожники.
В «УЗ» заверили,что в случае отказа от поездки пассажирам вернут 100% стоимости билетов.
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«Для этого нужно поставить отметку в билете у дежурного по вокзалу в день отправления и написать заявление на возвращение в любой кассе в Украине», — пояснили железнодорожники.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 12:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ближайшие сутки поезд Харьков — Ужгород будет курсировать по сокращенному маршруту, сообщила пресс-служба «Укразалізниці»".