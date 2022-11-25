У Харкові СБУ спіймала хакера, який зламав відеоспостереження в держоргані

48-річний харків’янин не лише втрутився в систему відеоспостереження в державному органі, а й “зливав” у мережу онлайн-трансляцію панорами міста, повідомили в СБУ.

“Кіберспеціалісти Управління СБУ в Харківській області встановили, що до цього злочину причетний 48-річний харків’янин, який є фахівцем у галузі відеоспостереження та мережевого обладнання”, – зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зламавши систему одного з держорганів на території Харкова, хакер отримав доступ до службової відео- та аудіоінформації.

“Цю систему відеоспостереження чоловік монтував особисто ще до початку повномасштабної збройної агресії, проте незаконно налаштував можливість віддаленого спостереження та прослуховування у службових приміщеннях державного органу та для себе”, – пояснив Абдула.

Також хакер встановив веб-камеру на багатоповерхівці на одному з найбільших проспектів Харкова, і від початку повномасштабної війни РФ проти України транслював онлайн панораму цієї частини міста.

“Трансляція здійснювалася на одному з популярних відеострімінгових сервісів, що має багатомільйонну російську аудиторію, – пояснили в СБУ. – Наразі СБУ перевіряє можливу причетність харків’янина до співпраці зі спецслужбами держави-агресора, зокрема, передачу їм інформації про переміщення української військової техніки, а також коригування ворожого вогню по місту”.

Вдома у хакера вилучили техніку із доказами його протиправних дій. Самого “комп’ютерного умільця” затримали. Наразі йому повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, здійсненому під час дії військового стану. Це може коштувати підозрюваному 10 – 15 років волі.