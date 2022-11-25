В Харькове СБУ поймала хакера, который взломал видеонаблюдение в госоргане

48-летний харьковчанин не только вмешался в систему видеонаблюдения в государственном органе, но и «сливал» в сеть онлайн-трансляцию панорамы города, сообщили в СБУ.

«Киберспециалисты Управления СБУ в Харьковской области установили, что к этому преступлению причастен 48-летний харьковчанин, являющийся специалистом в области видеонаблюдения и сетевого оборудования», — отметил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Взломав систему одного из госорганов на территории Харькова хакер получил доступ к служебной видео- и аудиоинформации.

«Эту систему видеонаблюдения мужчина монтировал лично еще до начала полномасштабной вооруженной агрессии, однако незаконно настроил возможность удаленного наблюдения и прослушивания в служебных помещениях государственного органа и для себя», — пояснил Абдула.

Также хакер установил веб-камеру на многоэтажке на одном из самых больших проспектов Харькова, и с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины транслировал онлайн панораму этой части города.

«Трансляция осуществлялась на одном из популярных видеостриминговых сервисов, имеющем многомиллионную российскую аудиторию, — пояснили в СБУ. — В настоящее время СБУ проверяет возможную причастность харьковчанина к сотрудничеству со спецслужбами государства-агрессора, в частности, передачу им информации о перемещении украинской военной техники, а также корректировку вражеского огня по городу».

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Дома у хакера изъяли технику с доказательствами его противоправных действий. Самого «компьютерного умельца» задержали. Сейчас ему сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей, совершенном во время действия военного положения. Это может стоить подозреваемому 10 — 15 лет свободы.