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В Харькове СБУ поймала хакера, который взломал видеонаблюдение в госоргане

Происшествия 10:47   25.11.2022
Оксана Горун
В Харькове СБУ поймала хакера, который взломал видеонаблюдение в госоргане Фото: СБУ

48-летний харьковчанин не только вмешался в систему видеонаблюдения в государственном органе, но и «сливал» в сеть онлайн-трансляцию панорамы города, сообщили в СБУ.

«Киберспециалисты Управления СБУ в Харьковской области установили, что к этому преступлению причастен 48-летний харьковчанин, являющийся специалистом в области видеонаблюдения и сетевого оборудования», — отметил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Взломав систему одного из госорганов на территории Харькова хакер получил доступ к служебной видео- и аудиоинформации.

в Харькове поймали хакера, взломавшего видеонаблюдение
Фото: СБУ

«Эту систему видеонаблюдения мужчина монтировал лично еще до начала полномасштабной вооруженной агрессии, однако незаконно настроил возможность удаленного наблюдения и прослушивания в служебных помещениях государственного органа и для себя», — пояснил Абдула.

Также хакер установил веб-камеру на многоэтажке на одном из самых больших проспектов Харькова, и с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины транслировал онлайн панораму этой части города.

в Харькове поймали хакера, взломавшего видеонаблюдение
Фото: СБУ

«Трансляция осуществлялась на одном из популярных видеостриминговых сервисов, имеющем многомиллионную российскую аудиторию, — пояснили в СБУ. — В настоящее время СБУ проверяет возможную причастность харьковчанина к сотрудничеству со спецслужбами государства-агрессора, в частности, передачу им информации о перемещении украинской военной техники, а также корректировку вражеского огня по городу».

в Харькове поймали хакера, взломавшего видеонаблюдение
Фото: СБУ

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    • Дома у хакера изъяли технику с доказательствами его противоправных действий. Самого «компьютерного умельца» задержали. Сейчас ему сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей, совершенном во время действия военного положения. Это может стоить подозреваемому 10 — 15 лет свободы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 10:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний харьковчанин не только вмешался в систему видеонаблюдения в государственном органе, но и «сливал» в сеть онлайн-трансляцию панорамы города, сообщили в СБУ".