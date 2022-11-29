1 грудня на сесії Харківської обласної ради знову перейменують театр Пушкіна
Порядок денний сесії Харківської облради формується, повідомили у прес-службі установи.
1 грудня XIII сесія Харківської обласної ради відбудеться онлайн, повідомили у прес-службі Харківської облради.
Незважаючи на те, що порядок денний ще формується, на сьогодні вже є 50 проектів рішень , серед яких чимало призначень та звільнень з посад комунальних підприємств.
Депутати знову намагатимуться перейменувати Харківський академічний російський драматичний театр ім. Пушкіна.
Також депутати планують просити заборонити використовувати російську мову у школах та дитсадках Харківської області та Харкова, що належать до комунальної форми власності.
Також депутати вирішуватимуть, які лікарні припинять своє існування в автономному вигляді, приєднавшись до інших. Так, Обласну клінічну інфекційну лікарню хочуть поєднати з Обласною дитячою інфекційною лікарнею.
Обласна дитяча клінічна лікарня №1 приєднається до Обласної дитячої клінічної лікарні.
Припинять існувати обласні психіатричні лікарні №1, №2 та Обласний психоневрологічний диспансер, якщо всі вони увійдуть до Обласної клінічної психіатричної лікарні №3.
На сесії планується внести зміни до рішення від 2013 року “Про створення регіонального ландшафтного парку “Фельдман Екопарк””.
Читайте також: З другої спроби: Харківська облрада спробує перейменувати театр Пушкіна
Новини за темою:
Ви читали новину: «1 грудня на сесії Харківської обласної ради знову перейменують театр Пушкіна»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 15:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Порядок денний сесії Харківської облради формується, повідомили у прес-службі установи.".