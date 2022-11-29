1 грудня на сесії Харківської обласної ради знову перейменують театр Пушкіна

Порядок денний сесії Харківської облради формується, повідомили у прес-службі установи.



1 грудня XIII сесія Харківської обласної ради відбудеться онлайн, повідомили у прес-службі Харківської облради.

Незважаючи на те, що порядок денний ще формується, на сьогодні вже є 50 проектів рішень , серед яких чимало призначень та звільнень з посад комунальних підприємств.

Депутати знову намагатимуться перейменувати Харківський академічний російський драматичний театр ім. Пушкіна.

Також депутати планують просити заборонити використовувати російську мову у школах та дитсадках Харківської області та Харкова, що належать до комунальної форми власності.

Також депутати вирішуватимуть, які лікарні припинять своє існування в автономному вигляді, приєднавшись до інших. Так, Обласну клінічну інфекційну лікарню хочуть поєднати з Обласною дитячою інфекційною лікарнею.

Обласна дитяча клінічна лікарня №1 приєднається до Обласної дитячої клінічної лікарні.

Припинять існувати обласні психіатричні лікарні №1, №2 та Обласний психоневрологічний диспансер, якщо всі вони увійдуть до Обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

На сесії планується внести зміни до рішення від 2013 року “Про створення регіонального ландшафтного парку “Фельдман Екопарк””.