1 декабря на сессии Харьковского облсовета снова переименуют театр Пушкина
Повестка дня сессии Харьковского облсовета формируется, сообщили в пресс-службе учреждения.
1 декабря XIII сессия Харьковского областного совета состоится онлайн, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.
Несмотря на то, что повестка еще формируется, на сегодня уже есть 50 проектов решений, среди которых немало назначений и увольнений с должностей коммунальных предприятий.
Депутаты снова попытаются переименовать Харьковский академический русский драматический театр им. Пушкина.
Также депутаты планируют просить запретить использовать русский язык в школах и детсадах Харьковской области и Харькова, принадлежащих к коммунальной форме собственности.
Также депутаты будут решать, какие больницы прекратят свое существование в автономном виде, присоединившись к другим. Так, Областную клиническую инфекционную больницу хотят объединить с Областной детской инфекционной больницей.
Областная детская клиническая больница №1 присоединится к Областной детской клинической больнице.
Прекратят существовать областные психиатрические больницы №1, №2 и Областной психоневрологический диспансер, если все они войдут в Областную клиническую психиатрическую больницу №3.
На сессии планируется внести изменения в решение от 2013 года «О создании регионального ландшафтного парка «Фельдман Экопарк».
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 15:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повестка дня сессии Харьковского облсовета формируется, сообщили в пресс-службе учреждения.".