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1 декабря на сессии Харьковского облсовета снова переименуют театр Пушкина

Общество 15:37   29.11.2022
Оксана Якушко
1 декабря на сессии Харьковского облсовета снова переименуют театр Пушкина

Повестка дня сессии Харьковского облсовета формируется, сообщили в пресс-службе учреждения.

1 декабря XIII сессия Харьковского областного совета состоится онлайн, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Несмотря на то, что повестка еще формируется, на сегодня уже есть 50 проектов решений, среди которых немало назначений и увольнений с должностей коммунальных предприятий.

Депутаты снова попытаются переименовать Харьковский академический русский драматический театр им. Пушкина.

Также депутаты планируют просить запретить использовать русский язык в школах и детсадах Харьковской области и Харькова, принадлежащих к коммунальной форме собственности.

Также депутаты будут решать, какие больницы прекратят свое существование в автономном виде, присоединившись к другим. Так, Областную клиническую инфекционную больницу хотят объединить с Областной детской инфекционной больницей.

Областная детская клиническая больница №1 присоединится к Областной детской клинической больнице.

Прекратят существовать областные психиатрические больницы №1, №2 и Областной психоневрологический диспансер, если все они войдут в Областную клиническую психиатрическую больницу №3.

На сессии планируется внести изменения в решение от 2013 года «О создании регионального ландшафтного парка «Фельдман Экопарк».

Читайте также: Со второй попытки: Харьковский облсовет попытается переименовать театр Пушкина

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 15:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повестка дня сессии Харьковского облсовета формируется, сообщили в пресс-службе учреждения.".