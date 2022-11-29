1 декабря на сессии Харьковского облсовета снова переименуют театр Пушкина

Повестка дня сессии Харьковского облсовета формируется, сообщили в пресс-службе учреждения.



1 декабря XIII сессия Харьковского областного совета состоится онлайн, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Несмотря на то, что повестка еще формируется, на сегодня уже есть 50 проектов решений, среди которых немало назначений и увольнений с должностей коммунальных предприятий.

Депутаты снова попытаются переименовать Харьковский академический русский драматический театр им. Пушкина.

Также депутаты планируют просить запретить использовать русский язык в школах и детсадах Харьковской области и Харькова, принадлежащих к коммунальной форме собственности.

Также депутаты будут решать, какие больницы прекратят свое существование в автономном виде, присоединившись к другим. Так, Областную клиническую инфекционную больницу хотят объединить с Областной детской инфекционной больницей.

Областная детская клиническая больница №1 присоединится к Областной детской клинической больнице.

Прекратят существовать областные психиатрические больницы №1, №2 и Областной психоневрологический диспансер, если все они войдут в Областную клиническую психиатрическую больницу №3.

На сессии планируется внести изменения в решение от 2013 года «О создании регионального ландшафтного парка «Фельдман Экопарк».