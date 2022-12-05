“Такого приниження мої нерви не витримають” – щоденник письменника Вакуленка

Видання “Лівий берег” із дозволу матері вбитого російськими окупантами на Харківщині дитячого письменника Володимира Вакуленка опублікувало фрагменти його щоденника. Письменник вів щоденник під час окупації та зміг передати батькам.

Свій щоденник Володимир Вакуленко закопав під вишнею в саду – перш ніж окупанти вдруге, 24 березня, забрали письменника з дому. Після цього він уже не повернувся. Місце, де закопано щоденник, письменник повідомив своєму батькові. Після деокупації села Капітолівка, де мешкав Вакуленко, рідні знайшли зошит, списаний почерком сина. Наразі рукопис зберігається у Харківському літературному музеї. Мати Воадимира Вакуленка Олена дозволила опублікувати частину щоденника.

“Сьогодні десятий день окупації. Розумію, що якщо ці рукописи потраплять до рук ФСБ, яка має прийти після рашиської дивізії «Z» ось тільки закінчаться бої, але все ж розраховую їх передати в разі довготривалої окупації в руки міжнародних організацій, а вони за правилами міжнародних спільнот, будуть. Все ж я вірую в ЗСУ”, – написав Вакуленко на самому початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Окупацію Володимир переживав зі своїм 14-річним сином. У хлопчика – аутичний розлад і він потребує постійної опіки. У щоденнику письменник поділився, наскільки важко дитина переживала російські бомбардування: “Мені з моїми патріотичними проукраїнськими поглядами вкрай небезпечно було б опинитися затиснутому у вороже кільце, але я не мав вибору. Поруч зі мною дитина, до всього з особливим сприйняттям усього що навколо, яка ще в перших числах березня взагалі припинила будь-яке спілкування із зовнішнім світом. Врешті я й так розумів, що всі оці вибухи, «гради», бомбардування і нові команди на кшталт «лягай» торкнуться і його аутичної психіки. […] Харків розбомблений, і його реабілітація буде сунути роками”.

Дні окупації Вакуленко описував очікувано похмуро, звертаючи увагу одразу на кілька моментів: відсутність зв’язку, місцевої влади та нескінченні принизливі перевірки на сотнях блокпостів.

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“Староста сховався від відповідальності, зв’язок був відсутній взагалі, ми не знали навіть, чи стоїть ще місто, чи взяте ворогом. Зовсім відсутність новин, повна відсутність зв’язку з будь-якими органами, щоб стала більш зрозумілою картина, що відбувалося в нашому селі – окупантів було чимало, а блок-пости через кожні 100 метрів. Постійні шпони навіть порожніх пакетів. Інше, мене збивало страшенно, що такого приниження мої нерви не витримають”, – поділився Вакуленко.

До письменника, якого одразу визначили як “націоналіста”, оскільки він волонтерував ще з 2014 року, окупанти приходили двічі. 22 березня його забрали, обшукали, розглянули татуювання та відібрали документи, але все ж таки відпустили додому. Щоб потім знову забрати – 24 березня, вже назавжди. Тіло Володимира Вакуленка виявили у масовому похованні у ізюмському лісі – вже після деокупації Ізюма. Завтра, 6 грудня, його поховають у Харкові. Прощання відбудеться о 12:30 у Свято-Дмитровському храмі УГКЦ, поховання о 14:00 на Харківському міському цвинтарі №2.