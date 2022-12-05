«Такого унижения мои нервы не выдержат» — дневник убитого писателя Вакуленко

Издание «Левый берег» с разрешения матери убитого российскими оккупантами на Харьковщине детского писателя Владимира Вакуленко опубликовало фрагменты его дневника. Писатель вел дневник во время оккупации и смог передать родителям.

Свой дневник Владимир Вакуленко закопал под вишней в саду — прежде чем оккупанты второй раз, 24 марта, забрали писателя из дому. После этого он уже не вернулся. Место, где закопан дневник, писатель сообщил своему отцу. После деоккупации села Капитоловка, где жил Вакуленко, родные нашли тетрадку, исписанную почерком сына. Сейчас рукопись хранится в Харьковском литературном музее. Мать Воадимира Вакуленко Елена разрешила опубликовать часть дневника.

«Сегодня десятый день оккупации. Понимаю, что если эти рукописи попадут в руки ФСБ, которая должна прийти после рашистской дивизии «Z», вот только закончатся бои, но все же рассчитываю их передать в случае длительной оккупации в руки международных организаций, а они по правилам международных сообществ будут. Все-таки я верю в ВСУ», — написал Вакуленко в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Оккупацию Владимир переживал со своим 14-летний сыном. У мальчика — аутическое расстройство и он нуждается в постоянной опеке. В дневнике писатель поделился, насколько тяжело ребенок переживал российские бомбежки: «Мне с моими патриотическими проукраинскими взглядами крайне опасно было бы оказаться зажатым во вражеское кольцо, но у меня не было выбора. Рядом со мной ребенок, ко всему с особым восприятием всего вокруг, который еще в первых числах марта вообще прекратил любое общение с внешним миром. В конце концов я и так понимал, что все эти взрывы, «грады», бомбардировки и новые команды вроде «ложись» коснутся и его аутичной психики. […] Харьков разбомблен, и его реабилитация будет двигаться годами».

Дни оккупации Вакуленко описывал ожидаемо мрачно, обращая внимание сразу на несколько моментов: отсутствие связи, местной власти и бесконечные унизительные проверки на сотнях блокпостов.

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«Староста скрылся от ответственности, связь отсутствовала вообще, мы не знали даже, стоит ли еще город, или взят врагом. Совершенное отсутствие новостей, полное отсутствие связи с любыми органами, чтобы стала более понятной картина, происходившая в нашем селе — оккупантов было немало, а блок-посты через каждые 100 метров. Постоянные шмоны даже пустых пакетов. Другое, меня сбивало ужасно, что такого унижения мои нервы не выдержат», — поделился Вакуленко.

К писателю, которого сразу определили как «националиста», так как он волонтерил еще с 2014 года, оккупанты приходили дважды. 22 марта его забрали, обыскали, рассмотрели татуировки и отобрали документы, но все же отпустили домой. Чтобы потом вновь забрать — 24 марта, уже навсегда. Тело Владимира Вакуленка обнаружили в массовом захоронении в изюмском лесу — уже после деоккупации Изюма. Завтра, 6 декабря, его похоронят в Харькове. Прощание состоится в 12:30 в Свято-Дмитровском храме УГКЦ, захоронение в 14:00 на Харьковском городском кладбище №2.