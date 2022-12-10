Журналістів викликають до прокуратури через допомогу фермерці з-під Харкова

Виклик до Харківської окружної прокуратури отримав журналіст та засновник проекту Ukraіner Богдан Логвиненко після того, як зібрав кошти на відновлення зруйнованої під Харковом ферми Любові Злобіної.

Про це Богдан Логвиненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Любов Злобіна володіла фермою у селі Мала Рогань Харківської області. Це господарство обстріляли війська рф, внаслідок чого загинули 142 тварини: корови, свині, барани.

Журналісти проекту Ukraіner розповіли історію Злобіної в одному епізоді серіалу “Деокупація”. Злобіна попросила журналістів зібрати кошти, щоб відбудувати ферму. Журналісти знайшли підрядників, які розробили проект відновлення.

Коли журналісти зібрали кошти, потрібні для відбудови ферми, Злобіна почала вимагати віддати їй гроші готівкою або на карту. Ймовірно, жінка мала власні плани на ці кошти. Злобіна погрожувати журналістам, що піде до правоохоронців, якщо їй не віддадуть гроші.

Через тиск і погрози з боку Злобіної журналісти Ukraїner перевели більшу частину коштів (1,818 мільйони гривень з майже 2-х мільйонів) до фонду “Повернись живим”. Решту повернули тим, хто давав гроші на відбудову ферми.

“Цікаво, що цього місяця вперше за 6,5 років Ukrainer ми отримуємо кримінальне провадження та вперше потрапляємо в шорт-лист Шевченківської премії, фактично за один і той самий проєкт — «Деокупація» “, – зазначив Логвиненко.